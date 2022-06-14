День России в Балашове отметили рок-фестивалем «РокЕР»

12 июня, в День России, на центральной площади Балашова прошел рок-фестиваль «РокЕР». Мероприятие состоялось по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». Гостей фестиваля приветствовал глава района Павел Петраков, депутат облдумы Сергей Гладков и член регионального политсовета партии «Единая Россия» Мария Усова.

- День России – не просто праздник, это символ нашего единства и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны, - эта общая мысль объединила всех выступающих на сцене.

Рок жив:)

На протяжении трех часов со сцены под открытым небом звучали как отечественные и зарубежные каверы, так и авторские песни балашовских бардов. Концерт завершился праздничным фейерверком.

Торжественная часть

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