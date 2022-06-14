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Общество14 июня 2022 12:35

В Саратове повторно объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Спартак»

Предыдущий аукцион был признан недействительным
Евгений Бадиков
Скриншот с сайт гозакупок

Скриншот с сайт гозакупок

В Саратове повторно объявлен конкурс на реконструкцию стадиона «Спартак». Информация об этом опубликована на официальном портале Госзакупок.

Напомним, предыдущий аукцион был признан недействительным. Новая карточка закупки появилась сегодня, 14 июня.

Начальная максимальная цена составляет 153,358 млн рублей. Источником финансирования является бюджет города Саратова.

Заказчиком называется МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО». Объект закупки - выполнение работ на объекте капитального строительства: «Реконструкция стадиона «Спартак», расположенного по адресу: г. Саратов, Октябрьский район, ул. Дегтярная, 12». Победителю конкурса необходимо построить спортзал на 90 человек, раздевалки, душевые, и достроить трибуны вместимостью 499 человек.

Стоимость аванса составляет 50 процентов от цены контракта. Заявки подаются до 22 июня, а 24 числа подведут итоги аукциона.

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