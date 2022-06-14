Притворяющегося проституткой парня из Саратова будут судить в Калуге за мошенничество

Мошенник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парня из Саратова будут судить в Калуге за мошенничество, о чем сообщает калужское УМВД.

Задержанному 20 лет. По версии следствия, он обманул жителя центральной России на сумму более 35 тысяч рублей.

Молодой человек размещал в сети фейковые анкеты проституток, а затем под разными предлогами выманивал у клиента предоплату за услуги. При этом он имитировал женский голос, а затем переходил на мужской и представлялся “хозяином” жрицы любви. Сейчас он задержан и дает показания.

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