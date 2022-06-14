Фото: Прокуратура

Массовой гибелью пчел в Лысых горах заинтересовалась прокуратура, о чем сегодня, 14 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Лысогорском районе. Лаборатория Россельхознадзора взяла образцы ростков озимой пшеницы сельхозтоваропроизводителя и степной растительности, чтобы провести исследования.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования если на то будут основания.

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