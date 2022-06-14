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Происшествия14 июня 2022 12:04

В Саратове задержали водителя, который скрылся со смертельного ДТП

Возбуждено уголовное дело
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратове задержали водителя, который скрылся со смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Напомним, 6 июня 35-летнего мужчину сбили насмерть на Кокуринской улице. Водитель с места ДТП скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что виновником аварии стал 39-летний мужчина на автомобиле Geely Emgrand.

Возбуждено уголовное дело.

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