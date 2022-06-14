В Затоне открылся постоянный пост спасателей

Лодка спасателей

Сегодня, 14 июня, в поселке Затон появился пост спасателей для оперативного реагирования на воде, о чем сообщает городская администрация.

Пост каждый год устанавливает городская служба спасения, он работает круглосуточно. Там есть лодки и катера.

- В этом месте купаться запрещено, но, тем не менее, мы проводим профилактические мероприятия. Жители положительно реагируют на наше присутствие в солярии, - отмечает заместитель директора городской службы спасения Андрей Степкин.

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