В Ртищево мотоциклист слетел на обочину и оказался в больнице

Фото: ГИБДД

В Ртищево мотоциклист слетел вылетел на обочину и оказался в больнице . Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД

Вчера вечером , 13 июня в городе Ртищево произошло ДТП с участием мотоциклиста. Рядом с домом №5а в Школьном переулке 27-летний водитель мотоцикла «Минск» слетел с дороги.

Мужчина госпитализирован в лечебное учреждение.

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