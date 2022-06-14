В Ртищево мотоциклист слетел на обочину и оказался в больнице

Фото: ГИБДД
В Ртищево мотоциклист слетел вылетел на обочину и оказался в больнице . Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД
Вчера вечером , 13 июня в городе Ртищево произошло ДТП с участием мотоциклиста. Рядом с домом №5а в Школьном переулке 27-летний водитель мотоцикла «Минск» слетел с дороги.
Мужчина госпитализирован в лечебное учреждение.
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