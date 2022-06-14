Сегодня, 14 июня, в Саратове изменили расписание пригородных автобусов, о чем сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Автобусы № 225 «Саратов (ЦКР) - Красный Октябрь» и № 232 «Саратов (ЦКР) - Красный Октябрь - Михайловка». выходят из Саратова ежедневно в 7:50, 9:10, 11:00, 12:20, 13:20, 15:20, 16:10, 18:30, 20:30 и в 17:40 - в выходные. Из Красного Октября можно будет уехать в 6:30, 9:00, 10:20, 12:10, 13:30, 14:30, 16:30, 17:20 и 7:20, 19:25 - по выходным.

Автобус № 232 выезжает из Саратова по будням в 17:40, из Михайловки - в 7:00 и 19:05.

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