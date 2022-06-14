Оперативное совещание

Михаил Исаев поручил проверить законность размещения электросамокатов. Об этом стало известно из телеграм-канала главы города.

Сегодня, 14 июня, Михаил Исаев провел оперативное совещание. В том числе, на повестке дня стоял вопрос о размещении электросамокатов.

За последнее время в Саратовской области участились случаи ДТП с электросамокатами.

— Необходимо проверить законность их размещения, правила эксплуатации и провести рейдовые мероприятия.

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