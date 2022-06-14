Оперативное совещание
Михаил Исаев поручил проверить законность размещения электросамокатов. Об этом стало известно из телеграм-канала главы города.
Сегодня, 14 июня, Михаил Исаев провел оперативное совещание. В том числе, на повестке дня стоял вопрос о размещении электросамокатов.
За последнее время в Саратовской области участились случаи ДТП с электросамокатами.
— Необходимо проверить законность их размещения, правила эксплуатации и провести рейдовые мероприятия.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.