В Саратове выявили нарушения в рамках нацпроекта “Образование”

В Саратове выявили нарушения в рамках реализации нацпроекта “Образование”. Администрация Ленинского района не оплатила услуги подрядчика в срок. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Речь идет об исполнении контракта по внедрению цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Администрация заключила контракт на обновление материально-технической базы школ на сумму более 170 тысяч рублей. Поставщик поставил товар, но администрация Ленинского района на 7 дней опоздала с размещением информации в ЕИС о его приемке.
Постановлением УФАС региона ответственный сотрудник оштрафован на 15 тысяч рублей.
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