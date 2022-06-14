Фото: Архив КП

За «безопасность» несуществующей проститутки саратовец заплатил 21 тысячу рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился 30-летний саратовец с заявлением о мошенничестве. Некоторое время назад он искал услуги интимного характера в интернет. Позвонив по телефону одного из интим-салонов, он услышал от незнакомки, что для подтверждения заказа и за «гарантию безопасности» необходимо перевести деньги.

После перевода денег связь с злоумышленниками оборвалась. Сумма ущерба составила 21 250 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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