Сергей Лукьяненко обратил внимание на угрозы росгвардейцам от энгельсского “анархиста”

Лукьяненко пост

“Анархист” из Энгельса составляет “расстрельные списки” и хвастает тем, что ведет в сети трансляции со взлетающими с энгельсского аэродрома стратегическими бомбардировщиками. Сегодня, 14 июня, известный писатель Сергей Лукьяненко обратил внимание на неадекватное поведение жителя Энгельса в сети.

На представленных скринах видно, что некий гражданин под псевдонимом Серый Волк также публикует весьма странные фантазии об оккупации России странами НАТО, убийствах сотрудников Росгвардии и их детей.

Подробно ознакомиться с этими измышлениями можно по ссылке.

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