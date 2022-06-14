Роман Бусаргин

В Саратовской области предложили субсидировать покупку абонементов в спортзалы и на фитнес. Об этом было заявлено на встрече Бусаргина с предпринимателями.

В Саратовской области с начала года на 1,6 процента выросло число субъектов малого и среднего бизнеса, в этой отрасли заняты более 300 тысяч человек, - обратил внимание Бусаргин.

Врио главы региона предложили ввести региональные субсидии для тех, кто покупает абонементы в спорт-клубы и фитнес-центры. Предприниматели также говорили о предоставлении льготных кредитов для общепита, снижение ставки транспортного налога на грузовые автомобили и налога на имущество для новых объектов.

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