Саратовские чиновники забыли переселить инвалида из аварийного дома, о чем сообщает СУ СК по региону.
По имеющейся информации, инвалид I группы проживает в Заводском районе. Речь идет об аварийном расселенном доме № 30 по улице 4-й Нагорной. Он пожаловался на халатность должностных лиц, ответственных за его переселение.
Организована доследственная проверка. Будет принято соответствующее процессуальное решение.
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