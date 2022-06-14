Саратовские чиновники забыли переселить инвалида из аварийного дома, о чем сообщает СУ СК по региону.

По имеющейся информации, инвалид I группы проживает в Заводском районе. Речь идет об аварийном расселенном доме № 30 по улице 4-й Нагорной. Он пожаловался на халатность должностных лиц, ответственных за его переселение.

Организована доследственная проверка. Будет принято соответствующее процессуальное решение.

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