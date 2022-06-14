Купаться официально разрешено на девяти саратовских пляжах

Управление безопасности жизнедеятельности населения

На сегодня, 14 июня, в Саратовской области 9 пляжей открыты для купания о чем сообщает региональное управление безопасности жизнедеятельности.

Официально допущены к эксплуатации девять пляжей. В Саратове это «Пляж покорителей Волги». В Энгельсе открыли для купания пляж на острове Покровские пески, пляж «Парус» и городской пляж, а также МАУ ДО «ДООСЦ» ДОЛ «Олимпиец» и ФГБОУ ВО «СГЮА СОЛ «Юрист» в селе Подстепное.

Открыт городской пляж Вольска и городской пляж ООО «Благоустройство» в Хвалынске, а также пляж ДОЛ санаторий «Пады» в Балашове.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.