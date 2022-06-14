Фото: Министерство образования области

По итогам первых экзаменов в Саратовской области 34 «стобальника». Об этом сообщает минобразования области.

Максимальный балл ЕГЭ по литературе получил 21 участник, по химии 13 участников из образовательных организаций области.

Секретами подготовки и первыми впечатлениями от полученных результатов ребята поделились с пресс-службой министерства образования Саратовской области.

— Готовился к экзамену серьезно, 10 и 11 класс, решал самые сложные задачи. Спасибо учителям, которые помогли в подготовке к экзамену. ЕГЭ по химии оказалось чуть легче, чем я ожидал, поэтому моя надежда оправдалась и я получил заветные 100 баллов. Хочу поступить в Московский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, думаю, такой высокий балл мне очень поможет, - рассказал Пошмарго Иван, выпускник «ФосАгро-класса» школы № 25 г. Балаково.

В целом в регионе 22 процента выпускников набрали 81 балл и более по литературе, по химии -16 процентов.

Начиная с 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в связи с этим, контрольно-измерительные материалы (КИМ) по всем учебным предметам существенно изменились.

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