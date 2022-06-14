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Общество14 июня 2022 9:07

В Саратове прикрыли небезопасный пансионат для престарелых

Наталия Калинина

В Саратове по распоряжению прокуратуры прикрыли частный пансионат для престарелых, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Пансионат располагался в Волжском районе, в жилом доме. Прокуратура выяснила, что он не отвечал требованиям градостроительного, земельного и противопожарного законодательства, что создавало угрозу жизни для постояльцев.

Прокурор запретил собственникам жилого дома заниматься деятельностью по уходу за престарелыми. Требования прокурора удовлетворены.

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