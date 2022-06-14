В Саратове прикрыли небезопасный пансионат для престарелых

В Саратове по распоряжению прокуратуры прикрыли частный пансионат для престарелых, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Пансионат располагался в Волжском районе, в жилом доме. Прокуратура выяснила, что он не отвечал требованиям градостроительного, земельного и противопожарного законодательства, что создавало угрозу жизни для постояльцев.

Прокурор запретил собственникам жилого дома заниматься деятельностью по уходу за престарелыми. Требования прокурора удовлетворены.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.