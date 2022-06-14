Сегодня, 14 июня, в Саратове отключили холодную воду на трех улицах, о чем сообщает ООО “КВС”.

Устраняется повреждение на городском водопроводе по адресу Тулайкова, 11. До 20:00 прекращено холодное водоснабжение абонентов улиц Селекционный проезд, 3, 3а, 5, Тулайкова, 5, 5а, 9, 11.

По заявке УК также проходит ремонт по адресу улица Мира, 11. Приостановлена подача холодной воды абонентам улицы Мира, 11, 13, 14, 15, 16, 18. Подачу воды восстановят после окончания работ УК.

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