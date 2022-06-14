Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

За прошедшие выходные в Саратовской области утонули 3 человека. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

В Хвалынске утонул мужчина 65 лет, в селе Багаевка мужчина - 36 летний мужчина, а в Александрово-Гайском районе - 16-летний подросток. Это первые жертвы купального сезона.

— Все трое купались в местах, не оборудованных для этого, пренебрегли правилами безопасности. Всего с начала года в регионе от утопления погибли 15 человек, - сообщает МЧС.

ГИМС предупреждает: чтобы не допускать трагедий на воде, необходимо соблюдать правила безопасного поведения.

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