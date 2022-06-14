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Общество14 июня 2022 7:39

Прокуратура вынудила жительницу Лысогорского района прописать ребенка в доме

Наталия Калинина

Прокуратура вынудила жительницу Лысогорского района Саратовской области прописать ребенка в доме, о чем информирует пресс-служба ведомства.

В 2020 году женщина получила государственный сертификат на материнский капитал. Вскоре она приобрела дом и земельный участок. По закону она обязана была оформить их в долевую собственность с детьми, но не сделала этого.

Потребовалось вмешательство прокурора. Сейчас жилищные права малолетнего ребенка восстановлены.

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