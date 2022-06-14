Выплаты для участников конфликта
В Саратовской области ставшие инвалидами участники СВО получат доплаты к пенсии. Проект соответствующих изменений в закон Роман Бусаргин внес на рассмотрение в саратовскую облдуму.
Речь идет о законе о льготах для инвалидов получивших травмы или заболевания при исполнении обязанностей в районах боевых действий. Помимо войск национальной гвардии РФ теперь на доплату могут претендовать сотрудники органов принудительного исполнения, участвовавшие в СВО на территории Укрианы.
Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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