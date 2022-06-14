В Саратове перекрыли движение на Мичурина

Сегодня, 14 июня, в Саратове перекрыли движение на улице Мичурина. Об этом сообщает саратовский филиал ПАО “Т Плюс”.

В городе проводятся ремонтные работы на тепловых сетях. В связи с ними с 10.30 запрещен проезд автомобилей по улице Мичурина на участке между Некрасова и Бабушкиным взвозом.

Завершить работы планируется до 17.00 сегодняшнего дня.

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