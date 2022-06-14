Фото: РЖД

В Саратовской области временно меняются маршруты электричек. Об этом сообщает Приволжская железная дорога.

На 13 и 14 июня отменяются поезда №6316 «Тарханы – Карамыш» и №6303 «Карамыш – Тарханы». В это время их заменят дополнительные электрички Тарханы – Овражная, Саратов 1 – Ершов, Ершов – Озинки, Саратов 1 – Красный Кут, Красный Кут – Александров Гай.

14, 16, 18, 24, 26 июня сокращается маршрут поезда «Балаково – Ершов» и «Ершов – Балаково».

Электрички из Балаково будут следовать лишь до станции Пугачевск-1. Отправление из Балаково в 6:09, прибытие в на конечную станцию в 7:18. В обратном направлении отправляется от станции Пугачевск-1 в 17:06, прибытие в Балаково в 18:15.

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