Саратовский автогонщик выиграл “серебро” на чемпионате России

Внедорожник
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Саратовский гонщик выиграл “серебро” на чемпионате России по трофи-рейдам, который прошел в Марий Эл.
Автогонщик из Саратова Алексей Шохин выиграл "серебро", получив 209,5 балла. Уступил его экипаж только команде из Архангельска, которая набрала 300 баллов.
Трассы в Марий Эл оказались очень сложными. Во второй день в классе "Абсолютный", в котором выступают Лубешкин и Шохин, до финиша добралось только два автомобиля.
Трофи-рейд - это соревнование по преодолению бездорожья, в котором участвуют внедорожники или мотоциклы.
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