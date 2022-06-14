Фото: ГИБДД

В Энгельсе под колеса троллейбуса попал 18-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера вечером, 13 июня, в Энгельсе напротив дома №54 по улице Максима Горького троллейбус маршрута № 109 сбил 18-летнего молодого человека. Троллейбусом управлял 32-летний водитель.

Молодой человек госпитализирован с травмами в медучреждение.

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