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Происшествия14 июня 2022 6:42

В Энгельсе под колеса троллейбуса попал 18-летний парень

Молодой человек госпитализирован с травмами в медучреждение
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Энгельсе под колеса троллейбуса попал 18-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Вчера вечером, 13 июня, в Энгельсе напротив дома №54 по улице Максима Горького троллейбус маршрута № 109 сбил 18-летнего молодого человека. Троллейбусом управлял 32-летний водитель.

Молодой человек госпитализирован с травмами в медучреждение.

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