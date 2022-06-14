Фото: Архив КП
Саратовец лишился 224 тысяч рублей после «звонка из банка». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
59-летний саратовец обратился в полицию с заявлением, что несколько дней назад ему позвонила незнакомка, представилась сотрудницей банка. Собеседница сообщила, что злоумышленники от имени саратовца пытаются оформить кредит. Для отмены операции «специалист» посоветовала оформить «зеркальную карту» и продиктовать ей данные. После предоставленной информации со счета мужчины исчезли 224 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
УМВД России по городу Саратову напоминает жителям области о том, что нельзя никому сообщать данные банковских карт, CVC-коды и пароли из SMS-сообщений.
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