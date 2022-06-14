Квартиры стали менее доступны для саратовцев

Фото: РИА Новости

В этом году Саратовская область опустилась в федеральном рейтинге доступности жилья. Таковы данные экспертов РИА Новости.

Саратовская область заняла 41 место из 85 по доступности квартир для молодой семьи. По данным аналитиков, в 2022 году саратовской семье из двух человек с одним ребенком придется копить на двушку более 8 лет. В 2021 нужно было ждать всего 6,7 лет. Средняя стоимость типовой двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров составляет в регионе 3,6 миллиона рублей.

По стране доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2022 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру на год больше. В среднем это не 4,7, а 5,7 лет. Средняя стоимость такой квартиры составляет 5 миллионов.

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