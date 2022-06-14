Скорая в Саратове

На сегодня, 14 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 106 человек. Всего зарегистрировано 253 811 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 246 871 человек, за сутки — 93. В стационарах остаются 326 человек, на амбулаторном лечении — 729.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 14;

- 7-14 лет — 5;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 9;

- 30-49 лет — 14;

- 50-64 лет — 28;

- 65 и старше — 34.

Все 106 пациентов поступили с признаками ОРВИ.

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