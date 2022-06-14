Роман Бусаргин решил участвовать в выборах губернатора Саратовской области

Роман Бусаргин

Сегодня, 14 июня, Роман Бусаргин сообщил в своем Телеграм-канале о том, что принял решение участвовать в выборах губернатора Саратовской области.

Отдаю себе отчёт, что в регионе проблем много, и люди ждут их решения. Повышение качества жизни - мой приоритет. Предлагаю вместе разработать программу развития Саратовской области, - заявил Бусаргин и выразил надежду на поддержку саратовцев.

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