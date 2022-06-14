Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июня 2022 5:33

Под Саратовом сгорело заброшенное кафе у дороги

Наталия Калинина
фото: ГУ МЧС - Саратов

фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 13 июня, в Саратовском районе сгорел кирпичный дом у дороги, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 23.30 возле трассы Сызрань-Волгоград. Дежурному поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании вдоль.

Раньше в здании было придорожное кафе, больше года оно не эксплуатировалось. На тушении были задействованы четыре экипажа. Площадь пожара и причина устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.