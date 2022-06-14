Под Саратовом сгорело заброшенное кафе у дороги

фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера, 13 июня, в Саратовском районе сгорел кирпичный дом у дороги, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в 23.30 возле трассы Сызрань-Волгоград. Дежурному поступило сообщение о пожаре в одноэтажном кирпичном здании вдоль.

Раньше в здании было придорожное кафе, больше года оно не эксплуатировалось. На тушении были задействованы четыре экипажа. Площадь пожара и причина устанавливаются.

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