Фото: ГИБДД

В Аткарске иномарка врезалась в опору ЛЭП. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 13 июня, в 7:20 в Аткарске произошла дорожная авария.

Напротив дома №46 по улице Республиканской автомобиль Chery A15 врезался в опору линии электропередач. За рулем автомобиля находился 22-летний парень.

В результате столкновения 18-летний пассажир иномарки доставлен в больницу с травмами.

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