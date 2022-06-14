Фото: ГИБДД
В Аткарске иномарка врезалась в опору ЛЭП. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.
Вчера, 13 июня, в 7:20 в Аткарске произошла дорожная авария.
Напротив дома №46 по улице Республиканской автомобиль Chery A15 врезался в опору линии электропередач. За рулем автомобиля находился 22-летний парень.
В результате столкновения 18-летний пассажир иномарки доставлен в больницу с травмами.
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