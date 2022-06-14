Фото: архив КП

Жители Заводского района с четверга по пятницу останутся без воды. Об этом информирует ООО «КВС».

В четверг, 16 июня, ООО «КВС» будет проводить плановые работы. В связи с этим с 11:00 16 июня подача воды будет ограничена абонентам адресов:

- 1-й, 2-й и 3-й Кавказские тупики;

- 1-й, 2-й и 3-й проезды Юнгеровки;

- 4-й Московский пр.;

- Барнаульская;

- Барнаульский тупик;

- бульвар им. Денисова (зд. №4 и №7);

- Кавказская;

- Кавказский пр.;

- Кленовая;

- Кривохижина, 2, 4;

- Новая 9-я линия;

- Озерный тупик;

- Орджоникидзе (от ул. Авиастроителей до дома №12а по ул. Орджоникидзе; дома №№13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6);

- Пензенская;

- Пензенский переулок;

- пл. Орджоникидзе;

- Плякина, 10, 13;

- Пономарева;

- пр. Энтузиастов (от ул. Орджоникидзе до дома №58а по пр. Энтузиастов);

- Томская;

- Трынина (дом №2).

Возобновить подачу воды коммунальщики обещают в пятницу, 17 июня, в 4:30

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