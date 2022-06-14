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Общество14 июня 2022 2:35

Начало рабочей недели выдастся жарким для саратовцев

Утром в Правобережье возможны дожди
Евгений Бадиков
На дачах саратовцев распускаются чайные розы

На дачах саратовцев распускаются чайные розы

Начало рабочей недели выдастся жарким для саратовцев. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 14 июня, в Саратове температура колеблется от +16 с утра до 28 градусов днем. Небо почти ясное, редкие облака будут в середине дня. Дует слабый южный и юго-восточный ветер, редкие порывы до 7 м/c.

В Саратовской области установится переменная облачность, ночью и утром в Правобережье возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/c. Температура ночью опустится до 12 градусов тепла, днем +24+29.

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