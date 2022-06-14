На дачах саратовцев распускаются чайные розы

Начало рабочей недели выдастся жарким для саратовцев. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Сегодня, 14 июня, в Саратове температура колеблется от +16 с утра до 28 градусов днем. Небо почти ясное, редкие облака будут в середине дня. Дует слабый южный и юго-восточный ветер, редкие порывы до 7 м/c.

В Саратовской области установится переменная облачность, ночью и утром в Правобережье возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/c. Температура ночью опустится до 12 градусов тепла, днем +24+29.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.