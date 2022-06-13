Фото: Архив

Выпавшая из окна девятого этажа девочка скончалась. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

Сегодня, 13 июня, скончалась 4-летняя девочка, упавшая из окна 9-го этажа. Трагедия произошла в доме №6 по улице Лисина. После падения девочки медики скорой помощи доставили пострадавшего ребенка в детскую больницу в критическом состоянии.

Олег Костин сообщил, что девочка умерла в реанимации.

— Мы ничего сделать уже не могли. Скорая помощь на такие вызовы хоть и приезжает незамедлительно, но сама высота, сама тяжесть травмы не оставляют ничего другого. Особенно прошу не отягощать родителей, которые хватают этого ребенка, начинают его носить, ощупывать, осматривать: его надо оставить на месте до приезда скорой помощи, просто прикрыть и ждать приезда врача. Иногда бывает, что они выживают, но ребенок уже никогда не будет прежним после этой травмы, в основном они падают головой, и имеются очень тяжелые последствия. Подумайте об этом, это всё можно предотвратить, - сказал глава ведомства.

Глава минздрава обратился к саратовцам с просьбой не оставлять детей одних в помещении с открытыми окнами, а также принимать необходимые меры, не оставляй окна доступными для детей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.