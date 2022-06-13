Роман Бусаргин

На 30 площадках Саратова начнут тренироваться дворовые футбольные команды Об этом сообщил врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По словам Бусаргина, с июля по программе «Дворовый тренер» юных футболистов будут обучать профессиональные тренеры из спортивных школ и готовить к выступлениям на турнирах районного, городского и областного уровней.

Такие же тренировки пройдут и в других населенных пунктах области, а зимой эти же ребята смогут играть в хоккей.

— Наша задача, чтобы мест для таких занятий становилось больше. Нужно увлечь детей здоровым образом жизни. Считаю возрождение дворового футбола и хоккея правильным делом. В истории спорта много примеров, когда ребята, занимаясь на любительском уровне, становились профессионалами. Мы должны дать шанс проявить себя детям со всех уголков нашей области, — написал политик.

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