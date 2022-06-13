Фото: Архив КП

Центр Саратова остался без воды до утра. Об этом информирует ООО «КВС».

Сегодня, 13 июня, произошла коммунальная авария в центре города.

Сообщается, что для устранения неисправностей на трубопроводе по адресу Радищева, 61, холодную воду отключили абонентам улиц Радищева (нечетная сторона от Кутякова до Зарубина) и Кутякова (четная сторона от Радищева до Горького).

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