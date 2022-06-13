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Происшествия13 июня 2022 12:12

В Саратове столкнулись автобус и троллейбус

В аварии пострадали двое пассажиров автобуса
Евгений Бадиков
Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

В Саратове столкнулись автобус и троллейбус. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 13 июня, в 13:35, в Ленинском районе Саратова, на проспекте 50 лет Октября, у остановки в районе пересечения с Саперной столкнулись троллейбус №5А и автобус маршрута 53.

Сообщается, что в аварии пострадали двое пассажиров автобуса. Их с травмами госпитализировали в больницу.

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