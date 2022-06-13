Фото очевидца

В Саратове из-за аварии на трубопроводе затапливает жилой дом. По этому поводу в редакцию КП-Саратов обратили читатели.

По информации, переданной нашему корреспонденту, сегодня, в городе Саратове во 2-ом Пугачевском поселке произошла авария на трубопроводе, принадлежащем ООО «КВС». Повреждение трубопровода произошло по адресу 7 линия, д. Е12.

- Вода уже течёт в дома, находящиеся уровнем ниже трубы (частный сектор). Два года назад летом была аналогичная история, ООО «КВС» ехали на адрес около 12 часов, за это время затопило весь дом.

Сейчас они приняли заявку, но уже несколько часов никто не едет, - высказалась читательница.

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