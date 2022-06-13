Бусаргин: в саратовские школы нужно вернуть уроки труда

Роман Бусаргин на встрече с детьми

Роман Бусаргин заявил, что в саратовские школы нужно вернуть уроки труда. Об этом он пишет в своем Телеграм-канале.

- Раньше в школах были полноценные уроки труда. Мальчиков на них учили забивать гвозди и пользоваться инструментами, девочек - готовить и шить. Затем от этой практики отказались, но, например, в лицее в Татищево ее решено было возродить, - напомнил врио губернатора.

Роман Бусаргин считает, что уроки труда нужно вернуть во все саратовские школы. Для этого нужно обеспечить оснащение профильных кабинетов. Помещение в Татищевском лицее отремонтировали в рамках областной программы, в которую учреждение вошло в этом году. Средства на оборудование для занятий поступили из муниципального бюджета. Подобный опыт можно распространить на другие школы.

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