У жителя Пугачевского района сгорели сараи и автомобиль

Вчера, 12 июня, у жителя Пугачевского района Саратовской области сгорели сараи и автомобиль, об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание было зафиксировано в 22.22 в поселке Заволжский. Горели надворные постройки и автомобиль ГАЗ-2705. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

На тушение выезжали 2 расчета.

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