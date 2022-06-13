В Саратове коронавирусом заразились еще 33 жителя

На сегодня, 13 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 109 человек за сутки. Всего зарегистрировано 253 705 зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 15;
- 7-14 лет — 4;
- 15-17 лет — 2;
- 18-29 лет — 9;
- 30-49 лет — 24;
- 50-64 лет — 28;
- 65 и старше — 27.
С пневмонией поступили два пациента, с признаками ОРВИ — 107.
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