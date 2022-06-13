В Саратове коронавирусом заразились еще 33 жителя

На сегодня, 13 июня, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 109 человек за сутки. Всего зарегистрировано 253 705 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 15;

- 7-14 лет — 4;

- 15-17 лет — 2;

- 18-29 лет — 9;

- 30-49 лет — 24;

- 50-64 лет — 28;

- 65 и старше — 27.

С пневмонией поступили два пациента, с признаками ОРВИ — 107.

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