Жители Заводского остались без воды до полуночи

Сегодня, 13 июня, жители Заводского района Саратова остались без воды до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла по адресу Брянская,21. На время проведения работ ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Брянская - Хомяковой - Азина - Новокрекингская.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.
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