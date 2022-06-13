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Общество13 июня 2022 6:13

Жители Заводского остались без воды до полуночи

В Саратове отключили холодную воду в квадрате улиц
Наталия Калинина

Сегодня, 13 июня, жители Заводского района Саратова остались без воды до полуночи. Об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Брянская,21. На время проведения работ ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Брянская - Хомяковой - Азина - Новокрекингская.

Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к полуночи.

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