Сегодня, 13 июня, в Саратове стоит ясная и теплая погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе +24 градусов. На небе почти нет облаков дует едва заметный ветер восточной четверти.

В Саратовской области установилась переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-восточный, со скоростью 5 – 10 м/с. Температура колеблется от 22 до 24 градусов.

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