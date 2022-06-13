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Происшествия13 июня 2022 6:04

В Татищевском районе мужчина погиб в перевернувшейся машине

Наталия Калинина
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня, 13 июня, в Татищевском районе Саратовской области мужчина погиб в перевернувшейся машине.

Авария была зафиксирована в 5:50 на 593 километре трассы из Нижнего Новгорода. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» слетел с дороги, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель скончался на месте до приезда «скорой». Данные мужчины устанавливаются.

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