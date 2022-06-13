В Александрово-Гайском районе утонул 16-летний мальчик

Погиб ребенок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 12 июня, в Александрово-Гайском районе Саратовской области утонул 16-летний мальчик. Организована прокурорская проверка по поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Трагедия произошла днем в селе Канавка. Подросток купался на пруду в необорудованном месте и стал тонуть. Очевидцы обратились в службу 112, но было уже поздно. Работники прокуратуры установили, что на пляже были пять подростков без присмотра взрослых.

Тело погибшего извлечено водолазами областной службы спасения и передано на экспертизу.

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