Фото: пресс-служба МЧС

Под Саратовом в водоеме утонул автомобиль с женщиной внутри. Об этом сообщает областная служба спасения.

Сегодня, 12 июня, в 19:34 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о том, что в Саратове, на территории СНТ Крутец-2 легковой автомобиль съехал в водоем.

В результате происшествия погибла женщина. На месте работают водолазы областной службы спасения, проводят обследование автомобиля на наличие людей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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