Фото: СМИ

На Театральной площади развернули самый большой триколор в ПФО. Об этом стало известно из СМИ.

В честь Дня России в Саратове состоялся патриотический автопробег..

Порядка 30 автомобилей стартовали от торгового центра «Оранжевый» в Заводском районе и проехали по улицам города до Театральной площади.

На центральной площади города мероприятие продолжил флешмоб. Из машин на площади составили букву Я, сердце и развернули самый большой триколор в Приволжском федеральном округе - длиной 72 метра, шириной 9 метров.

- Сегодня, в такой знаменательный для нашей страны праздник, мы совместно с «Молодой гвардией», с волонтерским корпусом «Молодежь Плюс» и просто с неравнодушными жителями города провели такой замечательный флешмоб. Наша цель - поздравить с праздником нашу любимую страну, нашу Родину. Такими добрыми акциями показать, что наша любовь к Родине безгранична, - отметил директор регионального центра «Молодежь плюс» Андрей Капитонов.

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