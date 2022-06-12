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Происшествия12 июня 2022 17:04

За день в Саратовской области утонули два человека

Утонули подросток и взрослый мужчина
Евгений Бадиков
Фото: Облспас

Фото: Облспас

За день в Саратовской области утонули два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня, 12 июня, в 15:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Багаевка на пруду утонул мужчина. Прибывшие на место водолазы областной службы спасения извлекли тело утонувшего мужчины 36 лет.

Следом, в 15:53 в на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в Александрово-Гайском утонул подросток 16 лет. На месте работают спасатели областной службы спасения.

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