Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района
Фрунзенский район Саратова отмечает День России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района.
На площадке рядом с Саратовской государственной консерваторией им. Л.В. Собинова состоялся праздничный концерт «Россия – наш дом» с участием коллективов консерватории.
Прозвучали русские народные песни о Родине под гармонь, баян и другие народные инструменты. Были исполнены песни разных жанров: веселые, застольные и лирические.
Горожане с воодушевлением подпевали и поддерживали выступающих аплодисментами.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.