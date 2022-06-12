Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района

Фрунзенский район Саратова отмечает День России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Фрунзенского района.

На площадке рядом с Саратовской государственной консерваторией им. Л.В. Собинова состоялся праздничный концерт «Россия – наш дом» с участием коллективов консерватории.

Прозвучали русские народные песни о Родине под гармонь, баян и другие народные инструменты. Были исполнены песни разных жанров: веселые, застольные и лирические.

Горожане с воодушевлением подпевали и поддерживали выступающих аплодисментами.

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