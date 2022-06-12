Роман Бусаргин на встрече с детьми

Роман Бусаргин встретил День России в ДОЛ им. Володи Дубинина. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы региона.

Сегодня, 12 июня, в День России Роман Бусаргин посетил детский оздоровительно-образовательный лагерь им. Володи Дубинина в Татищевском районе. Там организовали смену патриотической направленности.

- Развитие патриотизма считаю важной темой в воспитании юного поколения. Без этого не может быть развития государства. Эту тему уже обсуждали с министерством образования региона. Дети должны знать историю Родины, чтобы уважать ее традиции и гордиться подвигами предков.

Оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина – яркий пример того, как ответственно и правильно подойти к воспитанию ребят. Все игры и кружки здесь продуманы до мелочей, чтобы это было интересно для отдыхающих. Видно, что мальчишкам и девчонкам это нравится, они стремятся узнать что-то новое, а самое главное – все делают вместе.

Такую практику нужно продвигать повсеместно. Для этого разработали программу патриотического воспитания, которую будут применять во всех детских оздоровительных учреждениях, - заявил Бусаргин.

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